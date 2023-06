One UI 6.0 beta i Android 14 dla Galaxy blisko. Jest lista smartfonów marki Samsung

One UI 6.0 beta to poglądowa nakładka firmy Samsung oparta na systemie Android 14. Wkrótce ma ruszyć publiczny program pilotażowy. Do sieci przedostała się także lista smartfonów Galaxy z aktualizacją do Androida 14 z One UI 6.0. Beta testy oprogramowania rozpoczną się już w przyszłym miesiącu, a więc dosyć wcześnie.

One UI 6.0 beta na systemie Android 14 to poglądowa wersja oprogramowania dla telefonów Samsung Galaxy, która wkrótce zostanie udostępnione do testów. Do sieci przedostała się lista smartfonów, które mają otrzymać uaktualnienie. Zobaczmy, co już wiemy na temat tego software i czego tak naprawdę możemy się spodziewać.

Samsung planuje rozpocząć program pilotażowy One UI 6.0 beta już w przyszłym miesiącu. Jest to o tyle ciekawie, że finalna wersja systemu operacyjnego Android 14, na którym to będzie bazować nowa nakładka, zostanie udostępniona przez Google w sierpniu. Co nie zmienia faktu, że software na obecnym etapie już jest niemal bliski sfinalizowania i zawiera wszystkie nowe interfejsy API. Skąd ten pośpiech?

Samsung w zeszłym roku pokazał konkurencji, jak sprawnie przeprowadzić proces aktualizacji do Androida 13 dla własnych telefonów z serii Galaxy i zrobił to w bardzo szybki sposób. Już wtedy deklarowano, że w tym roku powinno to przebiec jeszcze sprawniej. Aby to jednak było możliwe, to beta testy One UI 6.0 muszą zostać uruchomione wcześniej niż zazwyczaj. Dlatego publiczny program pilotażowy ma rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Oczywiście początkowo tylko na wybranych rynkach, ale Polska i tak powinna być na liście jednym z pierwszych rynków, gdzie będzie można testować to oprogramowanie.

One UI 6.0 beta i Android 14 najpierw na te modele

Program pilotażowy systemu Android 14 z One UI 6.0 beta obejmie początkowo tylko kilka modeli telefonów. W pierwszej kolejności nowe oprogramowanie będą mogli wypróbować właściciele smartfonów z serii Galaxy S23. Potem także użytkownicy składanych modeli Z Fold 5 i Z Flip 5 oraz linii S22. Z czasem lista będzie poszerzana. Lista smartfonów z finalną aktualizację będzie znacznie dłuższa. Ta nieoficjalna widoczna jest poniżej.

Lista smartfonów Samsung Galaxy z aktualizacją

Seria Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Seria Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Seria Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Seria Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło