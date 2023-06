Vivo X90s i iQOO 11S pozują na oficjalnych renderach

Vivo X90s i iQOO 11S to nadchodzące flagowce obu marek. Smartfony nie zostały dochowane w tajemnicy do premiery i do sieci przedostały się rendery prasowe, na których możemy zobaczyć dwa telefony. Wiemy, że pod obudową modeli Vivo X90s oraz iQOO 11S mają znaleźć się bardzo mocne procesory firmy MediaTek.