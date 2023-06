Samsung Galaxy Tab S9 pozuje na renderach. W drodze trzy tablety

Samsung Galaxy Tab S9 to nie jeden, a trzy nowe tablety koreanskiej marki, które zobaczymy za kilka tygodni. Urządzenia nie zostały dochowane w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostały się oficjalne rendery prasowe. Te ujawniają nam wygląd modeli Samsung Galaxy Tab S9, w tym Ultra, który otrzyma ekran z notchem.