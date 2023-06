Nothing Phone 2 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Nothing Phone 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Co wiemy przed jego debiutem? Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu, ale cena Nothing Phone 2 na razie owiana jest tajemnicą. Wiemy, że smartfon otrzyma większy ekran i baterię oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Nothing Phone 2 to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Producent potwierdził już termin prezentacji i tym jest 11 lipca. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja, którą będzie można oglądać na żywo w sieci. Jaka będzie cena, specyfikacja techniczna i co wiemy przed nadchodzącym debiutem? Zebraliśmy znane informacje w jednym miejscu.

6,7-calowy ekran OLED

Nothing Phone 2 to smartfon, który otrzyma ekran OLED-owy większy o 0,15 cala od wyświetlacza umieszczonego w poprzedniku. To oznacza, że będzie to 6,7-calowy panel i wiemy, że jest on płaski oraz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie umieszczone w lewym narożniku u góry. Rozdzielczość nie jest znana, ale spodziewajmy się odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz czy wsparcia dla formatów jak HDR10+.

Procesor Snapdragon 8+ Gen 1

Sercem smartfona Nothing Phone 2 jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1, czyli poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, któremu to nadal nie brakuje mocy. Jest to bardzo wydajny chip, który cały czas trafia pod obudowy różnych telefonów. Wiemy, że układ ma być wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Nothing Phone 2 nieznana

Cena Nothing Phone 2 nie jest na razie znana. Poprzednik debiutował w kwocie od 349 euro, ale w tym roku spodziewajmy się większej sumy. Konkretne ceny nie są jednak znane. Ponownie spodziewajmy się nietypowej obudowy, która została zaprojektowana w bardzo ciekawy sposób. Mogliśmy to zobaczyć wcześniej na renderach.

Podwójny aparat fotograficzny

Nothing Phone 2 otrzyma aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów. Prawdopodobnie znowu będzie to połączenie obiektywu szerokokątnego z ultraszerokokątnym, które będą współpracować z sensorami z matrycami 50 MP. Na razie są to jednak tylko przypuszczenia, ale to nic pewnego. Rozdzielczość przedniej kamerki do selfie też jest tajemnicą.

Bateria o pojemności 4700 mAh

Producent już potwierdził, że Nothing Phone 2 otrzyma akumulator o 200 mAh większej pojemności od poprzednika. To oznacza, że będzie to bateria 4700 mAh. Na pewno zostanie zapewnione wsparcie dla szybkiego ładowania, ale moc ładowarki nie jest znana. Nie zabraknie też obsługi ładowarek bezprzewodowych. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Nothing Phone 2 – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o nieznanej rozdzielczości

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

podwójny aparat fotograficzny — brak szczegółów

bateria o pojemnoci 4700 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z nakładką producenta

źródło: opracowanie własne