Asus ZenFone 10 pozuje na renderach. Co wiemy przed premierą?

Asus ZenFone 10 to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się oficjalne rendery prasowe, które ujawniają nam design oraz planowane kolory obudowy. Częściowa specyfikacja techniczna modelu Asus ZenFone 10 wyciekła wcześniej. Zobaczmy, co wiemy o tym telefonie.

Asus ZenFone 10 pojawia się w przeciekach od dawna. Przed nami premiera, która jest blisko i potwierdzają to rendery prasowe telefonu, które przedostały się do sieci. Te ujawniają nam design z tyłu obudowy, bo przód ujawnił wcześniej sam producent. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym flagowcu przed zbliżającym się debiutem.

6,3-calowy ekran AMOLED

Asus ZenFone 10 ma ekran wykonany w technologii AMOLED i jest to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczonym w narożniku. Przekątna wyświetlacza to 6,3 cala, a rozdzielczość to Full HD+. Spodziewajmy się także zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Więcej parametrów ekranu nie jest na razie znanych.

Mocny Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Asus ZenFone 10 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czego potwierdzenia doszukano się w bazie Geekbench. To ostatni chip Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje naprawdę dużą moc. SoC jest wspomagany przez nawet 12 GB pamięci operacyjnej RAM w postaci szybkich kości LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości UFS 4.0.

Cena Asus ZenFone 10 znana

Cena Asus ZenFone 10 nie jest już większą tajemnicą. Telefon ma być dostępny w kwocie od 749 dolarów, co ujawnił sam producent. Rendery prasowe telefonu ujawniają nam pięć wariantów kolorystycznych obudowy. Są to biały, czarny, czerwony, niebieski oraz zielony.

Podwójny aparat fotograficzny

Asus ZenFone 10 ma aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów, które umieszczono w dużych pierścieniach w kształcie okręgu. Wiemy, że główny został połączony z sensorem z matrycą 200 MP. Drugim będzie obiektyw ultraszerokokątny, ale współpracujący z nim czujnik pozostaje na razie owiany tajemnicą. Rozdzielczość przedniej kamerki też nie jest znana.

Bateria z szybkim ładowaniem

Asus ZenFone 10 ma akumulator o pojemności 5000 mAh. Wiemy, że bateria smartfona wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W, co pozwoli na pełne jej naładowanie w ciągu kilkudziesięciu minut. Telefon ma też obudowę spełniającą założenia normy IP68. Następnie mamy czytnik linii papilarnych na bocznej ramce. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Asus ZenFone 10 — specyfikacja techniczna

6,3-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 200 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

Android 13

