Samsung Galaxy Z Fold 5 pozuje na renderze. Co wiemy o smartfonie?

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Co w zasadzie nie dziwi, bo premiera telefonu zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy okazję zobaczyć pierwszy render pochodzący z materiałów prasowych producenta. Przy okazji zobaczmy, co wiemy o tym sprzęcie.

Render modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 ujawnia nam znajomy design

Samsung Galaxy Z Fold 5 to składany smartfon, który wyglądem mocno nawiązuje do poprzednika. Urządzenie ma bardzo podobny design. Widzimy, że aparat fotograficzny jest bardzo zbliżony do zeszłorocznego modelu. Koreańczycy ponownie zdecydowali się na trzy obiektywy, które to umieszczono na podłużnej wyspie w kształcie pigułki. Widać też otwory dla głośników czy port USB C. Nie ma jednak klasycznego złącza słuchawkowego czy miejsca, gdzie można schować piórko S Pen. Akcesorium ponownie trzeba będzie nabyć osobno i ewentualnie przechowywać w etui.

Jedną z najważniejszych zmian w modelu Samsung Galaxy Z Fold 5 względem poprzednika ma być przeprojektowany zawias łączący obie części obudowy. Dzięki temu złożone elementy mają do siebie bardziej przylegać i w ten sposób cała konstrukcja stanie się przy okazji cieńsza. Warto też dodać, że przednia kamerka po rozłożeniu telefonu schowana jest pod większym wyświetlaczem.

Samsung Galaxy Z Fold 5 ma główny ekran o przekątnej 7,6 cala oraz rozdzielczości 2K. Następnie mamy mniejszy wyświetlacz AMOLED dostępny po złożeniu, którego przekątna to 6,2 cala, a rozdzielczość to Full HD+. Oba ekrany będą w stanie prezentować obraz ze zmiennym odświeżaniem w zakresie do 120 Hz.

Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, czyli nieco lepszy względem tego, który Qualcomm sprzedaje chińskim producentom telefonów. Następnie mamy 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się od 256 GB do 1 TB miejsca. Aparat fotograficzny składa się z sensorów 50, 12 i 10 MP. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 13 z One UI 5. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Z Fold 5 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

6,2-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 12 + 10 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5

źródło