Premiera Redmi 12. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi 12 to nowy średniak submarki Xiaomi. Za nami premiera w Europie, gdzie cena jest atrakcyjna. Specyfikacja techniczna smartfona obejmuje 6,79-calowy ekran LCD Full HD+ czy procesor MediaTek Helio G88. Ponadto Redmi 12 ma potrójny aparat fotograficzny 50 MP oraz dużą baterię o pojemności 5000 mAh.

Redmi 12 to smartfon, który niedawno był obiektem dużego przecieku. Ten zwiastował nam, że premiera jest blisko. Tak też się stało, bo urządzenie zadebiutowało w Europie. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla półki średniej. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

6,79-calowy ekran LCD

Redmi 12 ma ekran wykonany w technologii LCD i jest to płaski panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ i zmiennym odświeżaniem na poziomie od 36 do 90 Hz. Jasność maksymalna wynosi 550 nitów. Warto też wspomnieć o 70 proc. zgodności z paletą barw NTSC oraz trybie Reading Mode 3.0.

Procesor MediaTek Helio G88

Sercem smartfona Redmi 12 jest procesor Helio G88, czyli SoC MediaTeka dla telefonów ze średniej półki z łącznością LTE. Znajdziemy tu dwa rdzenie Cortex-A75 i sześć Cortex-A55 oraz GPU ARM Mali-G52 2EEMC2. Chip wspomagany jest 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Cena Redmi 12 atrakcyjna

Cena Redmi 12 jest niska. W Europie za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić 199,99 euro, czyli około 890 zł. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy i są to czarny, niebieski oraz srebrny.

Potrójny aparat 50 MP

Redmi 12 ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów, które umieszczono w wystających pierścieniach. Xiaomi zrezygnowało tu z większej wyspy i zdecydowało się na inny design. Główny obiektyw współpracuje z sensorem 50 MP, a ultraszerokokątny z 8 MP. Jest też kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Energię w modelu Redmi 12 dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, która obsługuje ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Smartfon ma także dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC oraz czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Całość zamknięto w obudowie zgodnej z normą IP53. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi 12 – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

IP53

198,5 g

Android 13 z MIUI 14

