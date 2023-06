Samsung Galaxy S23 FE coraz bliżej. Co wiemy o tym smartfonie?

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, który ma zadebiutować na rynku. Przed nami premiera telefonu. Co wiemy o tym urządzeniu? Okazuje się, że całkiem sporo. Częściowa specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S23 FE jest już znana. Wiemy, że na wszystkich rynkach smartfon ma dostać procesor Exynos 2200.

Samsung Galaxy S23 FE to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Na jego temat wiadomo już całkiem sporo i dowiadujemy się, że premiera powinna odbyć się już latem 2023 r. Co wiemy o tym telefonie na kilka tygodni przed oficjalną zapowiedzią? Zobaczmy sobie na znane informacje.

Premiera w trzecim kwartale 2023 r.

Samsung Galaxy S23 FE początkowo miał rzekomo zadebiutować w ostatnim kwartale 2023 r. Najnowsze raporty mówią jednak o tym, że urządzenie trafi na rynek w trzecim kwartale. Dotyczy to jednak tylko wybranych regionów, a nie wszystkich. Dopiero jesienią ma rozpocząć się dystrybucja na szerszą skalę i wtedy telefon ma zacząć pojawiać się w ofercie w kolejnych krajach. Dokładne plany producenta w tym zakresie nie są jednak znane.

Pod obudową Exynos 2200

Sercem smartfona Samsung Galaxy S23 FE ma być procesor Exynos 2200, czyli ostatni autorski SoC producenta z układem graficznym AMD Xclipse 920. Co ciekawe ten chip ma trafić pod obudowę telefonu na każdym z rynków. To oznacza, że nigdzie nie pojawi się wariant ze Snapdragonem, co warto mieć na uwadze. Procesor ma być wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny 50 MP i bateria 4500 mAh

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S23 FE ma składać się z trzech obiektywów. Wiemy, że główny sensor ma dostać matrycę 50 MP. Spodziewajmy się także obiektywu ultraszerokokątnego oraz kamerki do zdjęć makro. Nie wiadomo jednak z jakimi czujnikami zostaną one połączone. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności około 4500 mAh. Spodziewajmy się, że akumulator zapewni wsparcie dla ładowarki o mocy 25 W.

Ekran AMOLED Full HD+

Samsung Galaxy S23 FE otrzyma także ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które zostaną wyśrodkowane u góry. Przekątna nie jest znana, ale spodziewajmy się wysokiej jasności maksymalnej, rozdzielczości na poziomie Full HD+ oraz zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S23 FE – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 2200

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z One UI 5

