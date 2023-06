Redmi Pad 2 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja tabletu

Redmi Pad 2 to tablet, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że Xiaomi planuje wprowadzić to urządzenie do oferty

Redmi Pad 2 to tablet, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że Xiaomi planuje wprowadzić to urządzenie do oferty latem tego roku. Początkowo w Chinach, ale pewnie jesienią sprzęt pojawi się też na innych rynkach. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna, którą ujawnił leaker Digital Chat Station.

Wiemy, że tablet Redmi Pad 2 ma dostać ponad 10-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2K i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 680. Za dostarczanie energii ma odpowiadać bateria o pojemności 8000 mAh. Przednia kamerka otrzyma 5-megapikselowy sensor, a tylny aparat fotograficzny 8 MP.

Pełna specyfikacja tabletu Redmi pad 2 nieznana

Więcej szczegółów na razie nie podano. Kompletna specyfikacja techniczna tabletu Redmi Pad 2 nie jest obecnie znana. Wiemy jednak, że urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową 23073RPBFG i ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 13 z autorską nakładką Xiaomi, czyli MIUI 14.

