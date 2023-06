Nothing Phone 2 z datą premiery. Debiut smartfona jest blisko

Nothing Phone 2 to smartfon, którego debiut jest blisko. Została podana oficjalna data premiery. Telefon zostanie zaprezentowany w przyszłym miesiącu. Na jego temat wiemy już całkiem sporo. Częściowa specyfikacja techniczna Nothing Phone 2 przedostała się do sieci już wcześniej. Zobaczmy sobie, co już wiadomo.

Nothing Phone 2 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że zapowiedź ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Teraz została podana dokładna data premiery. Wiemy, kiedy to urządzenie zostanie zaprezentowane. Live stream z wydarzenia będzie dostępny do obejrzenia w sieci.

Datą premiery Nothing Phone 2 jest 11 lipca. Tego dnia marka pochwali się światu nowym smartfonem. Na jego temat wiadomo obecnie już całkiem sporo. Urządzenie ma 6,7-calowy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Za obliczenia ma odpowiadać procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Bateria ma pojemność 4700 mAh, co producent również potwierdził.

Pełna specyfikacja Nothing Phone 2 tajemnicą

Na razie kompletna specyfikacja techniczna modelu Nothing Phone 2 nie przedostała się do sieci. Wiemy jednak, że smartfon ma ponownie ciekawie zaprojektowane plecki. Na tyle obudowy znajduje się aparat fotograficzny mający dwa obiektywy. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale te z pewnością poznamy jeszcze przed debiutem.

