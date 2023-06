ColorOS 14 i Android 14 dla modeli Oppo. Jest lista smartfonów z aktualizacją

ColorOS 14 na systemie Android 14 to nowa nakładka Oppo, którą zobaczymy za jakiś czas. Jakie telefony ją dostaną? Do sieci wyciekła nieoficjalna lista smartfonów z aktualizacją. Obejmuje ona 11 urządzeń. Zobaczmy sobie, które smartfony Oppo mają załapać się na uaktualnienie ColorOS 14 wraz z Androidem 14.

ColorOS 14 to nadchodząca aktualizacja oprogramowania dla telefonów Oppo, która będzie bazować na systemie Android 14. Google ma udostępnić jego finalną wersję w sierpniu. Tymczasem do sieci przedostała się lista smartfonów mających dostać to uaktualnienie. Na razie nieoficjalna. Zobaczmy sobie, które modele zawiera.

Lista smartfonów Oppo z aktualizacją do ColorOS 14 na systemie Android 14

Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

Widzimy, że aktualizacja ColorOS 14 bazująca na systemie Android 14 trafi na jedenaście modeli marki. Powyższa lista smartfonów dotyczy Niderlandów i jest możliwe, że na innych rynkach sytuacja będzie wyglądać nieco inaczej, co z pewnością warto mieć na uwadze. Proces uaktualnienia rozpocznie się w drugiej połowie 2023 r. Poza tym wykaz z pewnością nie jest kompletny i obejmie jeszcze inne modele.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło