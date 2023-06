Samsung Galaxy Z Flip 5 otrzyma zoptymalizowane Google Maps i YouTube

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, który otrzyma dużo większy ekran na pleckach. Teraz dowiadujemy się, że otrzyma zoptymalizowane aplikacje Google Maps, YouTube oraz Wiadomości. Jest to wynikiem współpracy, którą Samsung nawiązał z Google. Właściciele Galaxy Z Flip 5 z pewnością na tym skorzystają.

Samsung Galaxy Z Flip 5 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że telefon otrzyma znacznie większy ekran na pleckach. Teraz dowiadujemy się, że wyświetlacz dostanie zoptymalizowane pod jego kątem aplikacje Google i są to Maps, YouTube oraz Wiadomości.

Samsung w Galaxy Z Flip 5 umieści ekran o przekątnej 3,4 cala. Będzie on więc znacznie większy w porównaniu do poprzednika, który ma 1,9-calowy wyświetlacz. Panel zaoferuje więcej miejsca i to pozwoli na wyświetlenie dodatkowych informacji. Bez potrzeby rozkładania telefonu.

Samsung Galaxy Z Flip 5 z nowymi aplikacjami Google Maps i YouTube w lipcu

Premiera składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip 5 odbędzie się w przyszłym miesiącu. Kolejna konferencja Unpacked ma odbyć się 27 lipca. Tego dnia odbędzie się oficjalna zapowiedź tego telefonu. Wraz z droższym modelem Z Fold 5 i smartwatchami z serii 6. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

