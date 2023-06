Oppo Reno 9A w przecieku. Są rendery i specyfikacja

Oppo Reno 9A to nowy średniak marki. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna oraz rendery. Urządzenie ma procesor Qualcomm Snapdragon 695 i 6,4-calowy ekran AMOLED. Zobaczmy sobie, co jeszcze Oppo Reno 9A zaoferuje pod kątem wyposażenia.

Oppo Reno 9A to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Telefon został obiektem przecieku. Do sieci przedostały się rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Smartfon Oppo Reno 9A ma 6,4-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie w narożniku. Wyświetlacz zaoferuje obraz w jakości Full HD+ oraz odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 695, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.











Oppo Reno 9A ma też potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 48, 8 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie zaoferuje obraz w jakości do 16 megapikseli. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Całość waży 183 g i pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Oppo Reno 9A – specyfikacja techniczna

6,4-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

procesor Snapdragon 695

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

183 g

Android 13 z ColorOS

źródło