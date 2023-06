OnePlus Nord 3 5G blisko. Są rendery i specyfikacja techniczna

OnePlus Nord 3 5G to nowy smartfon marki. Przed nami premiera, a tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. OnePlus Nord 3 5G w rzeczywistości nie jest zupełnie nowym modelem, a przebrandowanym Ace 2.

OnePlus Nord 3 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od dawna. Wiemy jednak, że nie będzie to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model Ace 2. Ten drugi jakiś czas temu debiutował w Chinach. Na innych rynkach urządzenie pojawi się jednak pod zmienioną nazwą. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe. Specyfikacja techniczna również nie jest tajemnicą.

6,74-calowy ekran AMOLED

Smartfon OnePlus Nord 3 5G ma 6,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli. Wyświetlacz oferuje adaptacyjne odświeżanie obrazu w zakresie od 40 do 120 Hz, a dla PWM jest to 1440 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1450 nitów i warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą barw DCI-P3. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych.

Procesor MediaTek Dimensity 9000

Sercem smartfona OnePlus Nord 3 5G jest procesor Dimensity 9000. Jest to bardzo mocny SoC MediaTeka dla flagowców z Androidem, który pracuje z częstotliwością do 3,05 GHz, ma 10-rdzeniowy GPU ARM Mali-G710 i został wykonany w 4-nm litografii. Chip jest wspomagany przez 8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Potrójny aparat fotograficzny

OnePlus Nord 3 5G ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów, które zostały umieszczone na dwóch okrągłych wyspach. Główna kamera współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny połączono z matrycą 8 MP. Jest też kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z SuperVOOC

Pod obudową smartfona OnePlus Nord 3 5G znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC. Producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 80 W. Znajdziemy tu też stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus Nord 3 5G – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1240 × 2772 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 9000

8 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

Android 13 z OxygenOS

