Infinix Note 30 VIP zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Infinix Note 30 VIP to nowy smartfon indyjskiej marki. Za nami premiera i cena telefonu jest naprawdę atrakcyjna. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje 6,67-calowy ekran AMOLED i procesor MediaTek Dimensity 8050. Zobaczmy sobie, co jeszcze oferuje model Infinix Note 30 VIP pod kątem wyposażenia.

Infinix Note 30 VIP to smartfon, który dołącza do pozostałych modeli z serii. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla tego przedziału. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,67-calowy ekran AMOLED

Wyświetlacz z modelu Infinix Note 30 VIP to 10-bitowy panel AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie obrazu w 120 Hz, a w przypadku PWM jest to 1920 Hz. Jasność maksymalna ekranu to 900 nitów.

Procesor MediaTek Dimensity 8050

Sercem telefonu Infinix Note 30 VIP jest procesor MediaTek Dimensity 8050. Jest to chip wykonany w 6-nm litografii składający się z rdzeni Cortex-A78 3 GHz, trzech Cortex-A78 2,6 GHz i czterech Cortex-A55 2 GHz oraz układu GPU ARM G77 MC9. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4X. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Infinix Note 30 VIP atrakcyjna

Cena Infinix Note 30 VIP jest już znana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon został wyceniony na 299 dol., czyli około 1240 zł. Sprzedaż ma ruszyć w niedługim czasie i do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy — Magic Black oraz Glacier White.

Potrójny aparat 108 MP

Infinix Note 30 VIP ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów, które umieszczono na dużej wyspie w kształcie prostokąta. Główny sensor to Samsung HM6 ze 108-megapikselową matrycą. Pozostałe dwa elementy to czujnik głębi oraz kamerka do zdjęć makro. Obie z sensorami 2 MP. Natomiast przednia pozwoli na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 5000 mAh z bezprzewodowym ładowaniem

Pod obudową modelu Infinix Note 30 VIP znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 68 W. Nie zabrakło też wsparcia dla ładowarek bezprzewodowych i w tym przypadku można liczyć na moc maksymalną na poziomie 50 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką XOS 13.

Infinix Note 30 VIP – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

procesor MediaTek Dimensity 8050

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z XOS 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger