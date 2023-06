Xiaomi 13 Ultra debiutuje w Europie. Cena nie jest niska

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego premiera odbyła się w Europie zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu nie jest niska. Z drugiej strony nikt chyba nie spodziewał się, że może być inaczej. Za Xiaomi 13 Ultra na Starym Kontynencie trzeba będzie zapłacić o 200 euro więcej w porównaniu do modelu z dopiskiem Pro.

Xiaomi 13 Ultra w Chinach debiutował kilka tygodni temu. Teraz odbyła się jego premiera w Europie, co nastąpiło zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu nie jest niska i kwota ta pokrywa się z tym, czego dowiedzieliśmy się niedawno za sprawą plotek. Zobaczmy sobie, ile kosztuje nowy flagowiec marki na Starym Kontynencie.

Cena Xiaomi 13 Ultra w Europie została ustalona na poziomie 1499,90 euro. Po przewalutowaniu otrzymujemy kwotę na poziomie 6661 zł. Tanio nie jest, ale w sumie chyba nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej, prawda? Trzeba się z tym pogodzić i tyle. Do sprzedaży trafi tylko jedna konfiguracja sprzętowa z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane.

Cena Xiaomi 13 Ultra wyższa o 200 euro od modelu Pro

Xiaomi 13 Ultra jest więc droższy od modelu Pro o 200 euro, który to debiutował w cenie 1299 euro. Natomiast w Polsce było to 6299 zł. Spodziewajmy się więc ponownie, że przelicznik złotego do euro ponownie będzie mniej korzystny, co warto mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Gdzie można kupić nowy telefon?

Przedsprzedaż z ciekawymi bonusami

Obecnie trwa przedsprzedaż nowego flagowca, która potrwa do 21 czerwca. Xiaomi 13 Ultra można zamawiać m.in. w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. Osoby decydujące się teraz na zakup mogą liczyć m.in. na 100 GB w chmurze Google One na 6 miesięcy czy 3 miesiące dostępu do usługi YouTube Premium. Poza tym oferowany jest bonus w wysokości 200 euro przy oddaniu starego telefonu czy Airport Exclusive Lounge. Poza tym producent na wybranych rynkach oferuje zniżki na zakup akcesoriów z własnego ekosystemu.

Aparat fotograficzny Xiaomi 13 Ultra jest konkretny i tym przede wszystkim wyróżnia się nowy flagowiec. Jednak mimo wszystko nie jest to najlepsza kamera na rynku, a już na pewno nie według specjalistów z DxOMark Mobile, gdzie telefon uplasował się z wynikiem w postaci 140 punktów dopiero na 14. miejscu. Specyfikacja techniczna smartfona na rynek europejski widoczna jest niżej.

Xiaomi 13 Ultra – specyfikacja techniczna

6,73-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

163,18×74,64×9,57 mm

227 g

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło