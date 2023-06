Samsung Galaxy S24 Ultra otrzyma taki aparat. Jest specyfikacja kamery

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Premiery telefonu spodziewamy się na początku 2024 r. Tymczasem dowiadujemy się, jaki aparat fotograficzny otrzyma nadchodzący flagowiec. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna kamery. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S24 Ultra będzie składać się z czterech obiektywów. Główny to ponownie ISOCELL HP2 z 200-megapikselową matrycą. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem Sony IMX564 12 MP. Teleobiektyw zostanie połączony z sensorem Sony IMX754 10 MP, który zapewni 3-krotny zoom. Natomiast kamera peryskopowa z 10-krotnym zoomem optycznym ma również współpracować z IMX754.

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S24 Ultra bez większych zmian

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, którego aparat fotograficzny będzie bardzo podobny do tego z tegorocznego modelu. Jeśli plotki związane ze specyfikacją techniczną kamery są prawdziwe, to nie widać tutaj większych zmian. Co może stanowić pewne rozczarowanie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji, które to zapewne poznamy bliżej planowanej premiery.

