Realme GT Neo 5 Pro coraz bliżej. Wycieka częściowa specyfikacja

Realme GT Neo 5 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon otrzyma ekran OLED o rozdzielczości 1,5K i Snapdragona 8+ Gen 2. Ponadto Realme GT Neo 5 Pro ma dostać 16 GB pamięci RAM i aparat z sensorem z matrycą 50 MP.

Realme GT Neo 5 Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Ma to być jeden z pierwszych flagowców na rynku z chipem Snapdragon 8+ Gen 2, czyli nowym SoC Qualcomma dla telefonów z półki premium. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Źródłem informacji jest leaker Digital Chat Station.

Wiemy, że Realme GT Neo 5 Pro ma dostać płaski ekran OLED-owy, który zaoferuje obraz w rozdzielczości 1,5K. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Natomiast wspomniany wcześniej chip Snapdragon 8+ Gen 2 ma być wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X.

Pełna specyfikacja Realme GT Neo 5 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Realme GT Neo 5 Pro nie jest na razie znana. Telefon skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Spodziewajmy się, że ekran ma przekątną około 6,7 cala, a bateria zaoferuje szybkie ładowanie. Poza tym starsze plotki mówią o tym, że aparat fotograficzny otrzyma główny sensor Sony IMX890 z matrycą 50 MP.

źródło