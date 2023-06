Google Pixel 8 Pro coraz mniej tajemniczy. Wycieka specyfikacja aparatu

Google Pixel 8 Pro to smartfon, który ma otrzymać konkretny aparat fotograficzny mający powalczyć o miano lidera rankingu DxOMark. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna kamery. Ta zapowiada się obiecująco. Aparat fotograficzny modelu Google Pixel 8 Pro ma składać się z trzech obiektywów i dodatkowych elementów.

Google Pixel 8 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Do tej pory do sieci przedostała się jego częściowa specyfikacja techniczna, a teraz poznajemy dużo nowych szczegółów obejmujących aparat fotograficzny telefonu. Kamera modelu zapowiada się naprawdę obiecująco. Zobaczmy sobie, jakie nowe informacje uzyskaliśmy.

Aparat fotograficzny Google Pixel 8 Pro z trzema sensorami

Google Pixel 8 Pro to smartfon, który otrzyma potrójny aparat fotograficzny z elementami umieszczonymi na charakterystycznej dla tego producenta wyspie. Względem poprzednika wprowadzono pewne pomniejsze zmiany w designie kamery, jak i innych elementów obudowy. Mogliśmy to już zobaczyć na nieoficjalnych renderach. Zobaczmy sobie, na jakie sensory zdecydowała się firma.

Aparat fotograficzny Google Pixel 8 Pro ma obiektyw szerokokątny, który połączono z sensorem Samsung GN2 z matrycą 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem Sony IMX787 64 MP. Natomiast teleobiektyw współpracuje z sensorem Samsung GM5 z matrycą 48 MP. Wiemy, że ten element zapewni wsparcie dla 5-krotnego zoomu optycznego. Natomiast kamerka do selfie została połączona z czujnikiem Samsung 3J1 11 MP. Warto dodać, że obok tylnego aparatu fotograficznego znajdzie się dodatkowy czujnik, który pozwoli zmierzyć temperaturę. Zostanie on umieszczony pod diodą doświetlającą LED.

Google Pixel 8 Pro zostanie zaprezentowany dopiero za kilka miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to w okolicy pierwszej połowy października. Smartfon otrzyma 6,7-calowy ekran OLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie oraz rozdzielczości QHD+. Spodziewajmy się też zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz.

Ponadto Google Pixel 8 Pro ma dostać nowy procesor Tensor G3, który to też niedawno był obiektem sporego przecieku. Będzie to 9-rdzeniowy SoC, a więc dosyć nietypowy. Ma on być wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca na dane w postaci szybkich kości UFS 4.0. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Google Pixel 8 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

9-rdzeniowy procesor Tensor G3

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 11 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 64 + 48 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14

