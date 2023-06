Samsung Galaxy F54 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy F54 5G to nowy średniak koreańskiej marki. Za nami premiera w Indiach, gdzie cena telefonu jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna modelu obejmuje 6,7-calowy ekran AMOLED oraz potrójny aparat 108 MP. Zobaczmy sobie, co jeszcze Samsung Galaxy F54 5G oferuje pod kątem wyposażenia.

Samsung Galaxy F54 5G to smartfon, który w przeciekach pojawiał się od jakiegoś czasu. Za nami premiera w Indiach, która odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Cena i specyfikacja techniczna telefonu są już znane. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,7-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy F54 5G ma ekran Super AMOLED typu Infinity-O, a więc z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,7 cala i oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Panel jest w stanie wyświetlać 16 mln kolorów.

Procesor Exynos 1380

Sercem smartfona Samsung Galaxy F54 5G jest jeden z nowych chipów Koreańczyków. Mowa o SoC Exynos 1380, który składa się z czterech rdzeni CPU Cortex-A78 2,4 GHz oraz czterech Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G68 MP5. Układ wspomagany jest w telefonie przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy F54 5G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy F54 5G wydaje się być atrakcyjna. Producent przygotował tylko jedną konfigurację sprzętową, którą wyceniono na 29999 rupii (około 1460 zł). Natomiast początkowo można zaoszczędzić 2 tys. rupii. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy i są to srebrny oraz niebieski.

Potrójny aparat fotograficzny 108 MP

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy F54 5G składa się z trzech obiektywów, które umieszczono w wystających pierścieniach. Główny połączono z sensorem z matrycą 108 MP, a ultraszerokokątny współpracuje z czujnikiem 8 MP. Jest też kamerka do głębi obrazu z sensorem 2 MP. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 6000 mAh

Energię w smartfonie Samsung Galaxy F54 5G dostarcza bateria o pojemności 6000 mAh. Akumulator wspiera typowe ładowanie dla telefonów koreańskiej marki i jest to ładowarka o mocy 25 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką One UI 5.1. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy F54 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Exynos 1380

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

USB C

199 g

Android 13 z One UI 5.1

