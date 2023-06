Android TV 14 beta dostępny. Co nowego w oprogramowaniu Google?

Android TV 14 beta to najnowsze oprogramowanie Google na telewizory. Firma przeskoczyła numerek 13 w wersji. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje. Android TV 14 beta wnosi zmiany, które będą widoczne w różnych miejscach systemu. Zobaczmy sobie, co wprowadzono.

Android TV 14 beta to nowe oprogramowanie Google na telewizory, które udostępniono wraz z trzecią betą nowego systemu dla smartfonów. Gigant z Mountain View zdecydował się na zmianę w numeracji i pominięcie numerku 13. Jakie nowości i zmiany wprowadza aktualizacja? Zobaczmy sobie, co nowego dodano.

Co nowego w aktualizacji Android TV 14 beta

Android TV 14 beta to duża aktualizacja oprogramowania, gdzie Google dodało naprawdę mnóstwo nowości. Wprowadzono nowy design w dialogach instalacji, który jest częścią odświeżonego PackageInstaller. Następnie mamy lepiej wyróżnione opcje z zakresu dostępności, które są teraz częścią głównego menu ustawień. To sprawia, że są lepiej widoczne oraz można do nich uzyskać szybszy dostęp. Zmieniono też położenie opcji związanych z zasilaniem i energią.

Aktualizacja Android TV 14 beta zawiera cztery tryby związane z oszczędzaniem energii. Są to niski, średni, wysoki i nieograniczony. Ich zmiana ma wpływ na poziom efektywności energetycznej w momencie, gdy telewizor nie jest używany. Google dodało też nowe opcje z zakresu korekcji kolorów, które znajdują się w sekcji ustawień dla dostępności.

Google w Android TV 14 beta dodało także wsparcie dla powiadomień obejmujących połączenia przychodzące z aplikacji. To oznacza, że na telewizorach będzie można wkrótce prowadzić rozmowy audio oraz wideo. Podobne rozwiązanie dodało Apple w oprogramowaniu tvOS 17. Następnie mamy możliwość tworzenia własnych skrótów do najczęściej wykorzystywanych aplikacji.

Na koniec warto wspomnieć o nowej ikonce słuchawek w launcherze Google TV, co pozwoli na szybkie podłączanie słuchawek bezprzewodowych. Warto mieć na uwadze, co podkreśla gigant z Mountain View, że część opcji może nie być dostępnych we wszystkich regionach.

Nowe oprogramowanie Google z ograniczoną dostępnością

System operacyjny Android TV 14 beta nie jest ogólnodostępny i nie można go tak po prostu zainstalować na własnym telewizorze. Obecnie można go wypróbować tylko w jeden sposób i tym jest emulator zaszyty w Androidzie Studio. Inną opcją jest zainstalowanie software na urządzeniu ADT-3, które to już wycofywano. Poza tym Google nie udostępniło jeszcze stosownych obrazów, które umożliwią przeprowadzenie procesu. To pewnie nastąpi w późniejszym czasie. Finalne oprogramowanie zostanie udostępnione dopiero za kilka miesięcy i wtedy zacznie pomału trafiać na telewizory.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło