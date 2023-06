Premiera OnePlus Nord N30 5G – cena i specyfikacja techniczna

OnePlus Nord N30 5G to nowy średniak marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Specyfikacja techniczna obejmuje 6,72-calowy ekran LCD oraz aparat fotograficzny 108 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena OnePlus Nord N30 5G i co ten telefon ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia i możliwości.

OnePlus Nord N30 5G to smartfon, którego premiera odbyła się w Stanach Zjednoczonych zgodnie z oczekiwaniami. Cena jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna nowego średniaka całkiem rzeczowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,72-calowy ekran LCD

OnePlus Nord N30 5G ma ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,72 cala i oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Znajdziemy tu też adaptacyjne odświeżanie w zakresie do 30 do 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku odbywa się w 240 Hz. Jasność maksymalna wynosi 680 nitów, a całość pokryto szkłem Asahi Dragontail Star Glass.

8-rdzeniowy procesor Qualcomma

Sercem telefonu OnePlus Nord N30 5G jest procesor Snapdragon 695. To bardzo popularny SoC Qualcomma dla średniaków, który co chwilę pojawia się w kolejnych smartfonach. Chip składa się z ośmiu rdzeni CPU Kryo i GPU Adreno 619. Układ wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Cena OnePlus Nord N30 5G atrakcyjna

Cena OnePlus Nord N30 5G jest całkiem atrakcyjna. Telefon będzie dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej za kwotę 299,99 dol., czyli około 1250 zł. W ramach przedsprzedaż producent dorzuca gratisowo słuchawki bezprzewodowe Buds 2 o wartości 59 dol. Do wyboru jest jeden wariant kolorystyczny obudowy i jest to chromatyczny szary.

Potrójny aparat 108 MP

Aparat fotograficzny modelu OnePlus Nord N30 5G składa się z trzech obiektywów, które umieszczono na dwóch okrągłych wyspach. Główny został połączony z sensorem Samsung HM6 z matrycą 108 MP. Pozostałe dwa to czujnik głębi i kamerka do zdjęć makro. Oba z sensorami 2 MP. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria z SuperVOOC 50 W

Energię w smartfonie OnePlus Nord N30 5G dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie w postaci technologii SuperVOOC o mocy 50 W. Producent deklaruje, że 30 min. pod ładowarką zapewni cały dzień pracy. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OxygenOS 13.1. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

OnePlus Nord N30 5G – specyfikacja techniczna

6,72-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 z GPU Adreno 619

8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

195 g

Android 13 z OxygenOS 13.1

