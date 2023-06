Xiaomi 13 Ultra z ceną w euro. Będzie drogo

Xiaomi 13 Ultra to smartfon, którego europejska premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem dowiadujemy się, jaka będzie cena w euro. Tanio nie będzie, ale to nie powinno dziwić. Wszak Xiaomi 13 Ultra to konkretny flagowiec. Zobaczmy sobie, ile trzeba będzie zapłacić za to urządzenie na terenie Starego Kontynentu.