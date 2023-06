Vivo V29 Lite zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Vivo V29 Lite to nowy smartfon w ofercie marki. Choć tak naprawdę to przebrandowany model Y78. W Europie urządzenie pojawia się pod inną nazwą. Specyfikacja techniczna telefonu jest ze średniej półki. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Vivo V29 Lite oraz co smartfon ma do zaoferowania pod względem wyposażenia.

Vivo V29 Lite to smartfon, który debiutuje w Europie. Jest to chiński model Y78, który to na Stary Kontynent trafił po prostu pod inną nazwą. Cena nie jest już tajemnicą. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna średniaka i co to urządzenie ma do zaoferowania.

6,78-calowy ekran AMOLED

Obraz w Vivo V29 Lite prezentowany jest na ekranie AMOLED o przekątnej 6,78 cala. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Następnie mamy rozdzielczość na poziomie Full HD+ oraz odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna panelu wynosi 1300 nitów.

Procesor Snapdragon 695

Za obliczenia w modelu Vivo V29 Lite odpowiada procesor Snapdragon 695, czyli bardzo popularny SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem i modemami 5G. Jest to 8-rdzeniowy chip z układem GPU Adreno 619. Jednostka jest wspomagana przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Cena Vivo V29 Lite atrakcyjna

Cena Vivo V29 Lite jest już znana. Za naszą południową granicą (w Czechach) telefon został wyceniony na 8499 koron czeskich, czyli około 1615 zł. Sprzedaż w tym kraju ma rozpocząć się 15 czerwca. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz złoty.

Potrójny aparat fotograficzny

Vivo V29 Lite ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów, które umieszczono w dwóch okrągłych pierścieniach na prostokątnej wyspie. Główny ze światłem f/1.79 i OIS współpracuje z sensorem 64 MP. Pozostałe dwa to czujnik głębi oraz kamerka do zdjęć makro – oba z matrycami 2 MP. Przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową modelu Vivo V29 Lite, która spełnia założenia normy IP54, znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh. Bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 44 W. Całość waży 177 g i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką producenta. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Vivo V29 Lite – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

IP54

177 g

Android 13 z nakładką producenta

