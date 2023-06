Tensor G3 dla Google Pixel 8 Pro w przecieku. Jest specyfikacja

Google Pixel 8 Pro to smartfon, którego sercem będzie nowy procesor Tensor G3. SoC nie został dochowany w tajemnicy do debiutu i do sieci przedostała się specyfikacja techniczna chipu. Wiemy, że Tensor G3 otrzyma aż 9 rdzeni CPU opartych na mikroarchitekturze ARMv9. Najmocniejszym z nich będzie Cortex-X3.

Tensor G3 to procesor, który trafi do smartfona Google Pixel 8 Pro oraz jego tańszego brata. Premiera odbędzie się jesienią, ale nowy chip nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Za sprawą serwisu źródłowego do sieci przedostała się specyfikacja techniczna układu. Zobaczmy sobie, co zaoferuje nowy SoC.

Procesor Tensor G3 będzie dosyć nietypowy, bo ma składać się nie z ośmiu, a dziewięciu rdzeni CPU. Będzie to połączenie jednego Cortex-X3 3,0 GHz, czterech Cortex-A715 2,45 GB oraz czterech Cortex-A510 2,15 GHz, które bazują na mikroarchitekturze ARMv9. Natomiast za obliczenia graficzne ma odpowiadać 10-rdzeniowy GPU Mali-G715 z obsługą ray tracingu.

Procesor Tensor G3 dla Google Pixel 8 Pro z ulepszeniami

Wiemy też, że Tensor G3 wprowadzi także inne udoskonalenia. Pojawi się nowy TPU o nazwie kodowej Rio oraz druga generacja GXP. Ponadto zostanie dodane wsparcie dla kości UFS 4.0, ale modem 5G pozostanie bez zmian. Nadal ma to być Exynos 5300 dostarczony przez Samsunga.

