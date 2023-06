Redmi 12 blisko. Jest cena i specyfikacja smartfona Xiaomi

Redmi 12 to smartfon Xiaomi, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Wygląda na to, że jego premiera jest bardzo blisko. Portugalski oddział firmy nieco się pospieszył i udostępnił informacje o tym telefonie. Cena oraz specyfikacja techniczna nie stanowią już dla nas większych tajemnic. Zobaczmy sobie, co to urządzenie zaoferuje.

6,79-calowy ekran 90 Hz

Redmi 12 ma ekran wykonany w technologii LCD i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,79 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Ponadto wiemy, że jest w stanie odświeżać obraz w 90 Hz. Więcej parametrów ekranu nie jest na razie znanych.

Potrójny aparat 50 MP

Redmi 12 ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów, które mają tylko wystające pierścienie i Xiaomi zrezygnowała tu z wyspy. Główny został połączony z sensorem 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP. Ostatnim elementem jest kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przednia pozwoli na robienie selfie w jakości do 8 megapikseli.

Cena Redmi 12 atrakcyjna

Cena Redmi 12 jest już znana, bo taka informacja również pojawiła się na portugalskiej stronie internetowej Xiaomi. Telefon wyceniono w podstawowej wersji na 209,99 euro. To daje nam kwotę na poziomie 944 zł i podobnej spodziewajmy się w Polsce. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Procesor MediaTek Helio G88

Sercem smartfona Xiaomi Redmi 12 jest procesor MediaTek Helio G88. Chip składa się z rdzeni CPU Cortex-A75 i A55, a za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G52 MC2. SoC wspomagany jest przez 4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci kości eMMC 5.1. Warto dodać, że można je rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 1 TB.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Redmi 12 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Nie wspiera ona zbyt szybkiego ładowania i Xiaomi zdecydowało się tu na ładowarkę o mocy 18 W. Telefon ma też Wi-Fi 802.11ac, NFC i Bluetooth 5.3, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14. Oficjalna zapowiedź musi być blisko. Znana specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi 12 – specyfikacja techniczna.

6,79-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G88

4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

198,5 g

Android 13 z MIUI 14

