Nokia C300 i C110 zaprezentowane. Cena i specyfikacja techniczna

Nokia C300 i Nokia C110 to dwa nowe smartfony HMD Global. Tym razem to tańsze modele, których cena jest naprawdę atrakcyjna. Natomiast specyfikacja techniczna obu modeli jest dosyć podstawowa, co nie powinno jednak dziwić. Zobaczmy sobie ceny telefonów Nokia C300 i C110 oraz wyposażenie tych smartfonów.

Nokia C300 to droższy z nowych smartfonów. Jego cena została ustalona na poziomie 139,99 dolarów (ok. 587 zł). Telefon ma 6,52-calowy ekran ze wcięciem w postaci łezki dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma rozdzielczość HD+ i oferuje jasność maksymalną na poziomie 450 nitów. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 662 wykonany w 12-nm litografii. SoC jest wspomagany przez 3 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

Nokia C300 ma również potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Pozostałe dwa elementy to kamerka do zdjęć makro i czujnik głębi – oba z matrycami 2 MP. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Bateria ma pojemność 4000 mAh i można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 10 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Nokia C110 to tańsza propozycje w cenie 99,99 dolarów (ok. 419 zł). Urządzenie ma 6,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ oraz jasności maksymalnej na poziomie 400 nitów. Następnie mamy prosty procesor MediaTek Helio P22, który współpracuje z 3 GB pamięci operacyjnej RAM. Dane można przechowywać na 32 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem karty microSD.

Ponadto Nokia C110 ma pojedynczy aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie umożliwia robienie selfie w jakości do 5 megapikseli. Całość zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy ochronnej IP52. Bateria ma pojemność 3000 mAh i obsługuje ładowanie o mocy 5 W. Telefon pracuje pod kontrolą najnowszego systemu Google, czyli Androida 13. Specyfikacja techniczna obu modeli widoczna jest niżej.

Nokia C300 – specyfikacja techniczna

6,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 × 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 662

3 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 12

Nokia C110 – specyfikacja techniczna

6,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 × 1560 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio P22

3 GB pamięci operacyjnej RAM

32 GB miejsca na dane

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 3000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 13

