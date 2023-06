Motorola Razr 40 Ultra zaprezentowana. Cena i specyfikacja

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, który był mocno wyczekiwany. Za nami premiera, również w Polsce, gdzie w ramach oferty przedsprzedażowej można sporo zaoszczędzić. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Motorola Razr 40 Ultra oraz wyposażenie nowego smartfona.

Dwa ekrany pOLED

Motorola Razr 40 Ultra to smartfon mający dwa ekrany pOLED. Główny wyświetlacz to 10-bitowy panel FlexView o przekątnej 6,9 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Ponadto wspiera format HDR10+ i oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie 1-165 Hz. Natomiast jasność maksymalna wynosi 1400 nitów. Dodatkowy ekran to QuickView o przekątnej 3,6 cala, rozdzielczości 1056 x 1066 pikseli i odświeżaniu obrazu w 144 Hz oraz jasności do 1100 nitów.

Snapdragon 8+ Gen 1

Sercem modelu Motorola Razr 40 Ultra jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1. To poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który to jednak nadal jest chętnie wybierany przez różnych producentów telefonów również w tym roku. Do wyboru jest tylko jedna konfiguracja sprzętowa z 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5 oraz 256 GB miejsca na dane.

Cena modelu Motorola Razr 40 Ultra atrakcyjna

Cena Motorola Razr 40 Ultra nie wydaje się być wygórowana. Smartfon kosztuje 1199 euro, a w Polsce jest to kwota na poziomie 5499 zł. Warto dodać, że obecnie trwa przedsprzedaż (która potrwa do 14 czerwca) i w jej ramach można zaoszczędzić aż 1000 zł (gwarantowana kwota przy oddaniu starego telefonu). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat fotograficzny

Motorola Razr 40 Ultra ma podwójny aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się we wcięciach drugiego ekranu. Główny obiektyw ma światło f/1.5, wspiera OIS i został połączony z sensorem 12 MP. Natomiast ultraszerokokątny współpracuje z czujnikiem 13 MP i przy okazji pełni rolę kamery do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 3800 mAh

Pod obudową modelu Motorola Razr 40 Ultra znajduje się bateria o pojemności 3800 mAh. Akumulator wspiera technologię TurboPower i pozwala na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Nie zabrakło też obsługi ładowania bezprzewodowego. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Motorola Razr 40 Ultra – specyfikacja techniczna

6,9-calowy ekran pOLED 165 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

3,6-calowy ekran pOLED 144 Hz o rozdzielczości 1066 × 1056 pikseli

procesor Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane (UFS 3.1)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 13 MP

bateria o pojemności 3800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13

