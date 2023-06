Realme C53 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Realme C53 to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Malezji. Cena telefonu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna dosyć podstawowa. Urządzenie ma 6,74-calowy ekran LCD, podwójny aparat fotograficzny 50 MP oraz baterię 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze model Realme C53 ma do zaoferowania.

Realme C53 to smartfon, który dołącza do serii C obejmującej już kilka modeli. Za nami premiera telefonu, która odbyła się w Malezji i tak naprawdę jest to przebrandowany Narzo N53. Cena jest atrakcyjna, ale jest to urządzenie dla mniej wymagających użytkowników. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

6,74-calowy ekran LCD

Realme C53 ma ekran ze wcięciem w postaci łezki dla kamery do selfie, który został wykonany w technologii LCD. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,74 cala oraz rozdzielczości HD+. Producent zapewnił tu wsparcie dla odświeżania obrazu w zakresie 90 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się w 180 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej na poziomie 560 nitów.

Prosty procesor Unisoc T612

Sercem smartfona Realme C53 jest procesor Unisoc T612. To prosty chip wykonany w 12-nm litografii, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A75 oraz Cortex-A55. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G57. SoC jest wspomagany przez 6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Realme C53 atrakcyjna

Cena Realme C53 jest bardzo atrakcyjna. W Malezji urządzenie wyceniono na zaledwie 550 MYR, czyli około 500 zł. Jest więc tanio. Producent przygotował tylko jedną konfigurację sprzętową telefonu, ale do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz złoty.

Podwójny aparat fotograficzny 50 MP

Aparat fotograficzny modelu Realme C53 składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny został połączony z sensorem z matrycą 50 MP i umożliwia nagrywanie wideo w jakości 1080p. Drugi element to czujnik głębi 2 MP. Natomiast przednia kamerka jest w stanie robić zdjęcia w jakości 8 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową smartfona Realme C53 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie SuperVOOC. Producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 33 W. Firma deklaruje, że naładowanie do 50 proc. odbywa się w ciągu zaledwie 31 min. Telefon ma też klasyczne złącze słuchawkowe. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Realme C53 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

8-rdzeniowy procesor Unisoc T612

6 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart microSD

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 2,4/5 GHz

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącza USB C i audio 3,5 mm

182 g

Android 13

