Nothing Phone 2 otrzyma większy ekran i baterię

Nothing Phone 2 to smartfon, którego premiera odbędzie się w lipcu. Producent ujawnił nowe szczegóły. Te obejmują ekran oraz akumulator. Wyświetlacz i bateria będą większe względem zeszłorocznego modelu. Na temat telefonu Nothing Phone 2 wiadomo już naprawdę sporo. Zobaczmy, czego się dowiedzieliśmy.

Nothing Phone 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Niedawno firma potwierdziła, że debiut odbędzie się w lipcu. Teraz poznajemy nowe szczegóły. Dowiadujemy się, że ekran i bateria nowego telefonu będą większe, co ujawnił sam producent w serii tweetów udostępnionych na Twitterze.

Ekran Nothing Phone 2 urośnie o 0,15 cala, a więc będzie to 6,7-calowy wyświetlacz. Inne parametry nie zostały na razie ujawnione. Następnie mamy większy akumulator. Będzie to bateria o pojemności 4700 mAh, czyli z zyskiem na poziomie 200 mAh względem zeszłorocznego telefonu.

Smartfon Nothing Phone 2 jest blisko

Nothing Phone 2 zostanie zaprezentowany w przyszłym miesiącu. Dokładny termin premiery nie został jednak na razie podany. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że sercem urządzenia będzie procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a producent zadeklarował trzy lata aktualizacji Androida i dodatkowy rok wsparcia w postaci łatek bezpieczeństwa. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

