Samsung Galaxy F54 5G pozuje na wideo przed planowaną premierą

Samsung Galaxy F54 5G to nowy średniak Koreańczyków, którego premiera jest blisko. Tymczasem do sieci przedostało się wideo, które ujawnia nam sporo informacji o tym telefonie. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy F54 5G nie jest w zasadzie już żadną tajemnicą. Rzućmy sobie na to urządzenie okiem.