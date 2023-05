Moto G Stylus 5G 2023 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Moto G Stylus 5G 2023 to smartfon, który do tej pory pojawiał się w przeciekach. Za nami premiera telefonu w Stanach Zjednoczonych, gdzie cena sprzętu jest całkiem atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu.

6,6-calowy ekran z obsługą rysikiem

Moto G Stylus 5G 2023 to smartfon mający 6,6-calowy ekran wykonany w technologii LCD. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz, a rozdzielczość to Full HD+. Poza tym umożliwia pracę z użyciem dedykowanego rysika, który jest częścią zestawu telefonu.

Procesor Snapdragon 6 Gen 1

Sercem smartfona Moto G Stylus 5G 2023 jest procesor Snapdragon 6 Gen 1. Składa się on z ośmiu rdzeni Kryo, które pracują z zegarem do 2,2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu autorski GPU Qualcomma, czyli Adreno. Chip współpracuje z modemem Snapdragon X62 oraz jest wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem karty microSD o pojemności do 2 TB.

Cena Moto G Stylus 5G 2023 atrakcyjna

Cena smartfona Moto G Stylus 5G 2023 jest naprawdę atrakcyjna. Telefon będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych od kwoty 399,99 dolarów, czyli około 1700 zł. Sprzedaż rozpocznie się 2 czerwca i potem dostępność telefonu ma być zwiększana. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Podwójny aparat fotograficzny

Moto G Stylus 5G 2023 ma aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów. Główny ze światłem przysłony f/1.88 został połączony z sensorem 50 MP. Drugim elementem jest obiektyw ultraszerokokątny z czujnikiem 8 MP, który pełni też rolę kamery do zdjęć makro oraz czujnika głębi. Natomiast przednia kamera do selfie pozwoli robić fotki w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 5000 mAh

Pod obudową telefonu Motorola Moto G Stylus 5G 2023 znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator umożliwia ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 20 W. Smartfon ma także Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 czy NFC. Nie zabrakło też stereofonicznych głośników z Dolby Atmos. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Moto G Stylus 5G 2023 – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli

procesor Snapdragon 6 Gen 1

4 lub 6 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

czytnik linii papilarnych

202 g

Android 13

źródło