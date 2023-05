Premiera Redmi Note 12T Pro. Cena i specyfikacja

Redmi Note 12T Pro to nowy smartfon Xiaomi, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena jest bardzo atrakcyjna, a specyfikacja techniczna telefonu jest całkiem rzeczowa. Redmi Note 12T Pro ma 6,6-calowy ekran LCD 144 Hz, procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra oraz potrójny aparat fotograficzny 64 MP.

Redmi Note 12T Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Xiaomi ostatnio zaczęło podgrzewać atmosferę przed debiutem tego urządzenia i udostępniło serię zajawek. Teraz odbył się cichy debiut telefonu. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna modelu.

6,6-calowy ekran LCD 144 Hz

Redmi Note 12T Pro ma ekran wykonany w technologii LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,6 cala, oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Jasność maksymalna wynosi 650 nitów. Nie zabrakło też wsparcie dla formatów HDR oraz Dolby Vision.

Potrójny aparat 64 MP

Smartfon Redmi Note 12T Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 64 MP. Jest to czujnik Omnivision OV64B. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny (119°), który współpracuje z sensorem 8 MP. Całość uzupełnia kamerka do zdjęć makro 2 MP. Natomiast przedni aparat pozwoli na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli.

Cena Redmi Note 12T Pro atrakcyjna

Cena Redmi Note 12T Pro jest bardzo atrakcyjna. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 1599 juanów, czyli około 950 zł. W najdroższej opcji jest to 1999 juanów, czyli około 1190 zł. Ceny są więc atrakcyjne, ale w Europie oczywiście zapłacimy więcej. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra

Sercem smartfona Redmi Note 12T Pro jest procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Jest to bardzo mocny chip dla średniaków wykonany w 4-nm litografii. Najszybsze z rdzeni pracują z zegarem na poziomie 3,1 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G610 MC6. SoC jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Bateria 5080 mAh z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Redmi Note 12T Pro dostarcza bateria o pojemności 5080 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie i Xiaomi zdecydowało się tutaj na ładowarkę o mocy 67 W. Telefon ma też Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, dwa głośniki z obsługą Dolby Atmos i NFC. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z MIUI 14. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Redmi Note 12T Pro – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Mediatek Dimensity 8200 Ultra

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5080 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z MIUI 14

