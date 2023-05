OnePlus 11 Marble Odyssey z datą sprzedaży. Każdy smartfon jest inny

OnePlus 11 Marble Odyssey to specjalna wersja ostatniego flagowca marki. Zamknięto go w bardzo ciekawej obudowie, która jest niepowtarzalna. Wykonano ją z mikrokrystalicznej skały i to sprawia, że wzór każdego egzemplarzu OnePlus 11 Marble Odyssey jest niepowtarzalny. Wkrótce będzie go można kupić w Indiach.