Honor 90 Pro zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Honor 90 Pro to nowy flagowiec chińskiej marki. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Smartfon ma aparat fotograficzny 200 MP, 6,78-calowy ekran OLED oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Honor 90 Pro i co ten smartfon ma do zaoferowania.

6,78-calowy ekran OLED

Wyświetlacz modelu Honor 90 Pro to 6,78-calowy, zakrzywiony panel OLED ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci pigułki, co przypomina rozwiązanie z iPhone’ów 14 Pro. Następnie mamy zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz, a rozdzielczość to 2700 × 1224 pikseli. Jasność maksymalna wynosi 1600 nitów. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą barw DCI-P3.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Honor 90 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który nadal oferuje bardzo dużą wydajność. Stąd też nadal często trafia pod obudowy wielu telefonów różnych marek. Chip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena Honor 90 Pro atrakcyjna

Cena Honor 90 Pro jest całkiem atrakcyjna. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej został wyceniony na kwotę 3299 juanów, czyli około 1967 zł. Natomiast w topowej wersji z 512 GB miejsca na dane jest to kwota na poziomie 3899 juanów, czyli około 2325 zł. Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 7 czerwca. Później telefon ma trafić na inne rynki, w tym do Europy.

Aparat fotograficzny 200 MP

Aparat fotograficzny modelu Honor 90 Pro został ciekawie zaprojektowany. Telefon ma główny obiektyw ze światłem f/1.9, który współpracuje z sensorem 200 MP. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z czujnikiem 12 MP oraz teleobiektyw z sensorem 32 MP. Przedni aparat jest podwójny i składa się z sensorów 50 oraz 2 MP.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Energię w smartfonie Honor 90 Pro dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 100 W. Telefon ma też czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem czy stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania MagicOS 7.1 opartego na systemie Android 13. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest poniżej.

Honor 90 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2700 × 1224 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 50 + 2 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 12 + 32 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

stereofoniczne głośniki

192 g

Android 13 z MagicOS 7.1

