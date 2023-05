Redmi Note 12T Pro blisko. Cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Redmi Note 12T Pro to nadchodzący smartfon, który wkrótce pojawi się w ofercie submarki Xiaomi. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu oraz co wiemy przed premierą tego modelu? Okazuje się, że całkiem sporo. Smartfon Redmi Note 12T Pro odsłonił przed nami już naprawdę dużo własnych tajemnic.

Redmi Note 12T Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Submarka Xiaomi już podgrzewa atmosferę przed debiutem i udostępniła pierwsze zajawki oraz rendery. Te ujawniają nam design. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Cena na razie pozostaje tajemnicą, ale mamy pewne przypuszczenia.

Ekran LCD 144 Hz

Redmi Note 12T Pro ma płaski ekran wykonany w technologii LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Wyświetlacza zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Jest też niski współczynnik odbicia w postaci 0,36 JNCD. Więcej parametrów ekranu na razie nie ujawniono.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra

Sercem smartfona Redmi Note 12T Pro jest ten sam chip, który znajduje się pod obudową modelu Xiaomi Civi 3. Mowa o procesorze MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Jest to 4-nm SoC, który w rzeczywistości jest podrasowaną wersją układu z końca 2022 r. Producent zwiększył w nim zegary taktujące rdzenie. Spodziewajmy się do 12 GB pamięci RAM i nawet do 512 GB miejsca na dane.

Cena Redmi Note 12 Pro nieznana

Cena Redmi Note 12T Pro nie jest jeszcze znana. Spodziewajmy się jednak, że kwoty będą podobne do tych z poprzednika. W zeszłym roku ceny serii zaczynały się od kwoty 1699 juanów (ok. 1010 zł) i pewnie w przypadku nadchodzącej linii będzie podobnie. Wiemy, że do wyboru będą co najmniej trzy warianty kolorystyczne obudowy, które widać na załączonych renderach.



















Potrójny aparat fotograficzny

Redmi Note 12T Pro ma aparat fotograficzny z trzema obiektywami, którego elementy umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Wiemy, że główny obiektyw został połączony z sensorem z matrycą 64 MP. Pozostałe nie są znane, ale pewnie będą to czujniki 8 i 2 MP. Przednia kamerka najprawdopodobniej pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli, ale na razie to nic pewnego.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Redmi Note 12T Pro znajdzie się bateria o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Za sprawą strony 3C wiemy, że jest to ładowarka o mocy 67 W. Tak więc pełne naładowanie będzie odbywać się w czasie poniżej 40 min. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Redmi Note 12T Pro – specyfikacja techniczna

ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Mediatek Dimensity 8200 Ultra

do 12 GB pamięci RAM

do 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 MP

bateria o pojemności 6000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 13 z MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło