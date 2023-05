Asus ZenFone 10 z ceną. Co wiemy o flagowcu przed premierą?

Asus ZenFone 10 to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie cena telefonu i co wiemy na jego temat przed debiutem? Okazuje się, że informacji jest już sporo. Cena Asus ZenFone 10 została ujawniona przez samego producenta. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna smartfona.

Asus ZenFone 10 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jaka będzie cena oraz specyfikacja techniczna i co wiemy przed zbliżającym się debiutem? Okazuje się, że naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać wraz z tym telefonem.

6,3-calowy ekran AMOLED

Asus ZenFone 10 to flagowiec, który otrzyma ekran wykonany w technologii AMOLED, który zapewni zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które to umieszczono w lewym narożniku. Rozdzielczość obrazu to Full HD+. Więcej parametrów nie jest na razie znanych.

Snapdragon 8 Gen 2

Sercem smartfona Asus ZenFone 10 jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Jest to bardzo mocny chip wykonany w 4-nm litografii. Wiemy, że znajdzie się on pod obudową tego telefonu za sprawą bazy popularnego benchmarku Geekbench. Układ jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Asus ZenFone 10 atrakcyjna

Cena Asus ZenFone 10 jest już znana i rąbka tajemnicy w tym temacie uchylił sam producent. Informacje na ten temat dostrzeżono na jednej ze stron firmy. Będzie to kwota na poziomie 749 dol., czyli około 3160 zł. To oznacza wzrost o 50 dol. względem modelu z numerkiem 9. Co nie zmienia faktu, że cena nadal jest atrakcyjna w porównaniu do innych flagowców ze Snapdragonem 8 Gen 2.

Aparat fotograficzny 200 MP

Asus ZenFone 10 otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 200 MP. Będzie to czujnik ISOCELL dostarczony przez Samsunga, który to już trafił do kilku modeli telefonów. Wiemy też, że nie zabraknie wsparcia dla OIS, czyli optycznej stabilizacji obrazu. Niestety więcej szczegółów na ten moment nie jest na razie znanych.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Wiemy też, jaka bateria znajdzie się pod obudową smartfona Asus ZenFone 10, która to ponadto ma spełniać założenia normy ochronnej IP68. Będzie to akumulator o pojemności 5000 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na wsparcie dla ładowarki o mocy 67 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Asus ZenFone 10 — specyfikacja techniczna

6,3-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 200 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

Android 13

