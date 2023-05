iQOO Pad zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

iQOO Pad to pierwszy tablet w ofercie marki. Specyfikacja techniczna urządzenia jest całkiem konkretna. Sprzęt ma 12,1-calowy ekran LCD, procesor MediaTek Dimensity 9000+ oraz podwójny aparat fotograficzny z kamerką do zdjęć makro. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena iQOO Pad oraz wyposażenie tabletu.

iQOO Pad to tablet, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. To pierwsze tego typu urządzenie w ofercie marki. Cena sprzętu jest całkiem atrakcyjna, a specyfikacja techniczna z wyższej półki. Zobaczmy sobie, co ten gadżet ma do zaoferowania.

12,1-calowy ekran LCD

Tablet iQOO Pad ma 12,1-calowy ekran wykonany w technologii LCD o proporcjach 16:10 oraz rozdzielczości 2800 × 1968 pikseli. Wyświetlacz jest w stanie prezentować obraz w 144 Hz i oferuje jasność maksymalną na poziomie 600 nitów. Przy okazji nie zabrakło wsparcia dla formatu HDR10.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 9000+

Sercem tabletu iQOO Pad jest procesor MediaTek Dimensity 9000+. Jest to 8-rdzeniowy SoC wykonany w 4-nm litografii, który oferuje taktowanie na poziomie do 3,2 GHz. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G710. Układ wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca w postaci kości UFS 3.1.

Cena iQOO Pad atrakcyjna

Cena iQOO Pad jest całkiem atrakcyjna. Podstawowa konfiguracja sprzętowa tabletu została wyceniona w Chinach na kwotę 2599 juanów, czyli około 1550 zł. W przypadku topowej wersji jest to 3499 juanów (ok. 2090 zł). Obecnie trwa przedsprzedaż, gdzie można zaoszczędzić 200 juanów. Rynkowy debiut zaplanowano na 31 maja.

Bateria 10000 mAh

Energię w tablecie iQOO Pad dostarcza bateria o pojemności 10000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 44 W. Urządzenie ma także Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3 oraz moduł NFC. Dźwięk płynie z sześciu głośników, a całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OriginOS 3.

Podwójny aparat 13 MP

Aparat fotograficzny iQOO Pad nie zachwyca. Składa się on z dwóch obiektywów, które umieszczono na okrągłej wyspie. Główny ze światłem f/2.2 współpracuje z sensorem 13 MP. Drugi to kamerka do zdjęć makro z matrycą 2 MP. Natomiast przed aparat pozwala na robienie zdjęć w jakości do 8 megapikseli. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Tablet iQOO Pad – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości 2800 × 1968 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9000+

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

NFC

sześć głośników

585 g

Android 13 z OriginOS 3

źródło