Amazon Fire Max 11 oficjalnie. Cena i specyfikacja tabletu

Amazon Fire Max 11 to nowy tablet marki, którego cena jest naprawdę atrakcyjna. Specyfikacja techniczna nie jest wyśrubowana, ale taki był zamiar. Tym było stworzenie niedrogiego tabletu o całkiem sporych możliwościach. Zobaczmy sobie, co Amazon Fire Max 11 ma do zaoferowania oraz ile kosztuje to urządzenie.

Amazon Fire Max 11 dołącza do portfolio tabletów firmy Jeffa Bezossa. Urządzenie nie jest drogie i jego cena jest całkiem atrakcyjna, bo taki był zamiar producenta. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz funkcje tego sprzętu.

11-calowy ekran WUXGA+

Amazon Fire 11 Max 11 ma ekran LCD o przekątnej 11 cali oraz rozdzielczości WUXGA+ (2000 × 1200 pikseli). Daje nam to 2,4 mln pikseli przy zagęszczeniu obrazu na poziomie 213 ppi. Wiemy też, że wyświetlacz ma certyfikat TÜV-Rheinland związany z niską emisją niebieskiego światła, co poprawia komfort korzystania z tabletu. Ponadto panel pozwala na pracę z wykorzystaniem rysika.

Procesor MediaTek MT8188J

Sercem tabletu Amazon Fire Max 11 jest chip MediaTek MT8188J. Jest to 8-rdzeniowa jednostka (2 x Cortex-A78 + 6 x Cortex-A55) wykonana w 12-nm litografii, czyli już nieco przestarzałej. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G72 MP3. Chip wspomagany jest przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca na dane. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena Amazon Fire Max 11 atrakcyjna

Cena Amazon Fire Max 11 nie jest wygórowana. Sprzęt w podstawowej konfiguracji sprzętowej wyceniono na 229,99 dol. (ok. 970 zł). Producent przygotował też dedykowane akcesoria. Są to case z klawiaturą za 89,99 dol. (ok. 380 zł). Natomiast rysik do pracy z ekranem kosztuje 34,99 dol. (ok. 148 zł). Całość będzie można nabyć w zestawach i dzięki temu nieco zaoszczędzić.

Bateria na 14 h pracy

Bateria znajdująca się pod obudową tabletu Amazon Fire Max 11 ma nieznaną pojemność. Producent deklaruje jednak, że pozwoli ona na 14 h przeciętnego użytkowania. Akumulator wspiera ładowanie o mocy 15 W (3,5 h do pełnego naładowania). W zestawie znajduje się jednak słabsza ładowarka o mocy 9 W, która pozwoli na naładowanie baterii w ciągu 4,2 h.

Aparaty fotograficzne 8 MP

Amazon Fire Max 11 ma proste aparaty fotograficzne. Zarówno z przodu, jak i tyłu są to kamery z sensorami 8 MP, które pozwalają na przechwytywanie wideo w jakości do 1080p. Znajdziemy tu też Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania Fire OS 9 bazującego na starszym Androidzie 11. Specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

Amazon Fire Max 11 – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2000 × 1200 pikseli

procesor MediaTek MT8188J

4 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemnoci do 1 TB

kamerka 8 MP

aparat fotograficzny 8 MP

bateria zapewniająca do 14 h pracy

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

złącze USB C

490 g

Fire OS 9 oparty na systemie Android 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło