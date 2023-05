Xiaomi Civi 3 zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Xiaomi Civi 3 to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jak prezentuje się jego cena oraz specyfikacja techniczna i design? Odpowiedzi na to pytanie znajdziecie w tym artykule. Zobaczmy sobie, co nowy telefon chińskiej marki ma do zaoferowania.

6,55-calowy ekran OLED

Xiaomi Civi 3 to smartfon, który ma ekran wykonany w technologii OLED-owej. Jest to 6,55-calowy panel ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci pastylki. Wyświetlacz oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi 1500 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5. Przy okazji nie zabrakło wsparcia dla formatów HDR10+ i Dolby Vision.

Procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra

Za obliczenia w Xiaomi Civi 3 odpowiada procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Jest to 8-rdzeniowy SoC, którego CPU pracuje z częstotliwością na poziomie do 3,1 GHz. Natomiast układ GPU to ARM Mali-G610. Chip wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Xiaomi Civi 3 atrakcyjna

Cena Xiaomi Civi 3 jest bardzo atrakcyjna. W Chinach podstawowa konfiguracja sprzętowa została wyceniona na kwotę 2499 juanów, czyli około 1490 zł. Model z 1 TB miejsca na dane kosztuje 2999 juanów (ok. 1780 zł). Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż rozpocznie się 31 maja.

Potrójny aparat fotograficzny

Xiaomi Civi 3 ma potrójny aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Główny obiektyw wspiera OIS i współpracuje z sensorem Sony IMX800 50 MP. Ultraszerokokątny został połączony z czujnikiem 8 MP. Jest też kamerka do zdjęć makro 2 MP. Przedni aparat jest podwójny i składa się z sensorów 32 MP.

Bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem

Energię w smartfonie Xiaomi Civi 3 dostarcza bateria o pojemności 4500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Pozwala to na pełne naładowanie w mniej niż 40 minut. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką producenta w postaci MIUI 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi Civi 3 – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra

12 lub 16 GB pamięci RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

Android 13 z nakładką MIUI 14

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło