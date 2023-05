Xiaomi 14 Pro w drodze. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Xiaomi 14 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Mamy go zobaczyć w czwartym kwartale 2023 r. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Pod obudową smartfona Xiaomi 14 Pro znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz bateria o pojemności 5000 mAh.