OnePlus 12 w grudniu. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna

OnePlus 12 to flagowiec, którego premiera ma odbyć się w grudniu 2023 r. Telefon nie został w pełni dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że OnePlus 12 w wersji inżynieryjnej ma 6,7-calowy ekran OLED, potrójny aparat oraz procesor Snapdragon 8 Gen 3.