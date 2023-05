Realme GT Neo 6 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 6 to nadchodzący flagowiec chińskiej marki. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2+ oraz ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Na premierę modelu Realme GT Neo 6 prawdopodobnie trochę sobie jeszcze poczekamy.

Realme GT Neo 6 to smartfon, który w przeciekach pojawia się pierwszy raz. Będzie to konkretny flagowiec z mocnymi podzespołami, co sugerują plotki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Informacje te uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Wiemy, że Realme GT Neo 6 ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 2+, czyli nowy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem na drugą połowę 2023 r. Będzie to podrasowana wersja chipu zaprezentowanego w listopadzie. Następnie mamy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Wyświetlacz zaoferuje rozdzielczość na poziomie 1.5K.

Pełna specyfikacja techniczna Realme GT Neo 6 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna Realme GT Neo 6 nie jest znana. Sporo szczegółów na razie jest owianych tajemnicą. Możemy jednak spodziewać się nawet 16 GB pamięci RAM czy baterii z obsługą bardzo szybkiego ładowania. Prawdopodobnie najszybszego na rynku. Więcej informacji poznamy z czasem.

