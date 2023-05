Premiera Oppo Reno 10 Pro Plus. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo Reno 10 Pro Plus to nowy smartfon chińskiej marki. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Obejmuje 10-bitowy ekran OLED, procesor Snapdragon 8 Gen 1+ czy aparat fotograficzny z obiektywem peryskopowym. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Oppo Reno 10 Pro Plus i co oferuje ten smartfon.

Oppo Reno 10 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie jest bardzo ciekawe. Cena nie jest najniższa, ale specyfikacja techniczna jest konkretna. Zobaczmy sobie, co ten telefon ma do zaoferowania.

6,74-calowy ekran OLED

Oppo Reno 10 Pro Plus ma 10-bitowy ekran wykonany w technologii OLED. Jest to zakrzywiony wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Panel ma przekątną na poziomie 6,74 cala oraz rozdzielczość 2772 × 1240 pikseli. Odświeżanie obrazu jest adaptacyjne i odbywa się w zakresie do 120 Hz.

Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona Oppo Reno 10 Pro Plus jest układ Snapdragon 8 Gen 1+. Qualcomm stworzył ten SoC z myślą o flagowcach z drugiej połowy zeszłego roku. Jest to na tyle mocny procesor, że nadal sięga po niego wielu producentów telefonów w 2023 r. Chip jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Oppo Reno 10 Pro Plus nie niska

Cena Oppo Reno 10 Pro Plus jest już znana. W przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota na poziomie 3899 juanów, czyli około 2315 zł. Oczywiście w Europie ceny będą wyższe. Sprzedaż w Chinach rozpocznie się 1 czerwca. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne obudowy – purpurowy, szary oraz złoty.

Aparat fotograficzny z obiektywem peryskopowym

Oppo Reno 10 Pro Plus ma potrójny aparat fotograficzny. Nowością w serii jest obiektyw peryskopowy połączony z sensorem 64 MP. Zapewnia on 5-krotny zoom optyczny. Główny obiektyw współpracuje z matrycą 50 MP, a ultraszerokokątny z 8 MP. Nie zabrakło też wsparcia dla OIS. Przednia kamera pozwala na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową modelu Oppo Reno 10 Pro Plus znalazła się bateria o pojemności 4700 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie i jest to technologia SuperVOOC 2.0. Producent zdecydował się tutaj na ładowarkę o mocy 100 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS 13. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Oppo Reno 10 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2772 × 1240 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 64 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło