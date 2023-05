Vivo S17e zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Vivo S17e to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Jest to typowy średniak, co potwierdza specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma ekran AMOLED, procesor MediaTek Dimensity 7200 oraz podwójny aparat z sensorem 64 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Vivo S17e i wyposażenie smartfona.

Vivo S17e to nowy smartfon chińskiej marki, którego premiera odbyła się w Państwie Środka. Pozostałe modele z serii zostaną zaprezentowane 31 maja. Ten konkretny telefon raczej nie opuści Chin, ale pozostałe mogą pojawić się na rynkach globalnych pod linią V. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna średniaka.

10-bitowy ekran AMOLED

Vivo S17e jest średniakiem, ale ma ekran, którego nie powstydziły się niejeden flagowiec. Jest to zakrzywiony, 10-bitowy panel AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie wyśrodkowanym u góry. Wyświetlacz ma przekątną na poziomie 6,78 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz.

Procesor MediaTek Dimensity 7200

Sercem modelu Vivo S17e jest procesor MediaTek Dimensity 7200, czyli typowy SoC dla średniaków. Składa się on z dwóch rdzeni CPU Cortex-A715 i sześciu Cortex-A510. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU ARM Mali-G610 MC4. Chip wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Vivo S17e atrakcyjna

Cena Vivo S17e jest już znana. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 2099 juanów, czyli około 1236 zł. Natomiast najdroższy wariant wyceniono na 2499 juanów (ok. 1472 zł). Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy i są to czarny, niebieski oraz złoty.

Podwójny aparat 64 MP

Vivo S17e to smartfon, który ma podwójny aparat fotograficzny umieszczony na wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Główny obiektyw został połączony z sensorem z matrycą 64 MP. Znajdziemy tu też czujnik głębi 2 MP, który pozwala na uzyskiwanie efektu głębi na zdjęciach portretowych. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Bateria 4600 mAh

Pod obudową smartfona Vivo S17e znajduje się bateria o pojemności 4600 mAh. Akumulator pozwala na ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 66 W, co pozwoli na jego pełne naładowanie w ciągu kilkudziesięciu minut. Telefon ma też Wi-Fi 802.11ax oraz Bluetooth 5.3. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z nakładką OriginOS 3. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Vivo S17e – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7200

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 MP

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z OriginOS 3

