Motorola Razr 40 Ultra blisko. Jest cena, specyfikacja i rendery

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Znana jest cena i mamy okazję zobaczyć rendery prasowe telefonu. Specyfikacja techniczna również nie jest już tajemnicą. Smartfon Motorola Razr 40 Ultra wyróżnia się przede wszystkim drugim ekranem na pleckach, który jest bardzo ciekawy.

Motorola Razr 40 Ultra to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że premiera tego telefonu została zaplanowana na 1 czerwca. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna urządzenia? To ujawnia serwis źródłowy, który przy okazji udostępnił także rendery prasowe pochodzące z materiałów promocyjnych producenta.

Dwa ekrany pOLED

Motorola Razr 40 Ultra ma dwa ekrany wykonane w technologii pOLED. Ten rozkładany to 6,9-calowy panel o rozdzielczości Full HD+, który ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Natomiast drugi to 3,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1066 × 1056 pikseli. Oba ekrany zaoferują odświeżanie obrazu na poziomie 165 Hz.

Snapdragon 8+ Gen 1

Sercem telefonu Motorola Razr 40 Ultra jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Jest to poprzedni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem z drugiej połowy 2022 r. To nadal mocny chip i nie dziwi, że trafia także do smartfonów na 2023 r. Układ wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Motorola Razr 40 Ultra już znana

Cena modelu Motorola Razr 40 Ultra nie jest już tajemnicą. W zależności od rynku w Europie będzie to kwota na poziomie 1169-1199 euro, czyli około 5255-5390 zł. Do sprzedaży trafi tylko jedna konfiguracja sprzętowa telefonu. Smartfon ma być dostępny w trzech kolorach obudowy, które prezentują rendery z artykułu.

Podwójny aparat fotograficzny

Motorola Razr 40 Ultra ma podwójny aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się we wcięciach drugiego ekranu na pleckach. Główny obiektyw został połączony z sensorem z matrycą 12 MP. Natomiast kamerka ultraszerokokątna współpracuje z czujnikiem 13 MP. Oba wspierają OIS, czyli optyczną stabilizację obrazu. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria 3800 mAh

Pod obudową smartfona Motorola Razr 40 Ultra znajdzie się bateria o pojemności 3800 mAh. Wiemy, że akumulator obsługuje ładowarkę o mocy 33 W oraz wspiera też bezprzewodowe ładowanie. Telefon ma też Wi-Fi 6, NFC i Bluetooth 5.3. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z My UX. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Motorola Razr 40 Ultra – specyfikacja techniczna

6,9-calowy ekran pOLED 165 Hz o rozdzielczości 1080 × 2400 pikseli

3,6-calowy ekran pOLED 165 Hz o rozdzielczości 1066 × 1056 pikseli

procesor Snapdragon 8+ Gen 1

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane (UFS 3.1)

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 12 + 13 MP

bateria o pojemności 3800 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z My UX

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło