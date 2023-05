Oppo K11x ujawnia design na wideo. Premiera smartfona blisko

Oppo K11x to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem zostało udostępnione wideo, które ujawnia nam design telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, jak wygląda model Oppo K11x oraz czego można się spodziewać wraz z nowym smartfonem.

Oppo K11x to smartfon, którego premiera odbędzie się w środę. Zobaczymy go wraz z serią Reno 10. Tymczasem mamy okazję obejrzeć telefon na wideo. Film ujawnia nam design oraz część funkcji urządzenia. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu, ale są to na razie bardzo szczątkowe informacje.

Smartfon Oppo K11x ma popularny ostatnimi czasy design, który bazuje na ekranie z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Natomiast z tyłu znajduje się aparat fotograficzny, którego elementy zostały umieszczone na dwóch wyspach w kształcie okręgów. Wideo ujawnia nam, że pod obudową znajdzie się 6-nm procesor wspomagany przez 12 GB pamięci RAM.

Wideo Oppo K11x ujawnia nie tylko design

Film poświęcony Oppo K11x ujawnia nam także, że ekran zaoferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz. Natomiast bateria wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W. Więcej informacji o specyfikacji technicznej nie jest na razie znanych. Wszystkie szczegóły powinniśmy poznać w trakcie jutrzejszej premiery. Sprzedaż ruszy 31 maja.

