Nowa Sony Xperia Compact w drodze. Tym razem to składany smartfon

Sony Xperia Compact to seria kompaktowych telefonów, która niegdyś świeciła triumfy. W drodze jest nowy model i tym razem będzie to składany smartfon. Jego specyfikacja techniczna na razie owiana jest tajemnicą. Wiemy jednak, że nowa Sony Xperia Compact ma być smartfonem „z klapką” i jednym ekranem.

Składany smartfon Sony Xperia Compact pojawia się w plotkach pierwszy raz. Urządzenie będzie kontynuacją kultowej serii sprzed lat, która była znakiem rozpoznawalnym japońskiej marki. Specyfikacja techniczna tego telefonu nie jest na razie znana. W sieci pojawiły się jednak rendery, które dają nam wgląd w design. Rzućmy sobie na to okiem.

Nowa Sony Xperia Compact to składany smartfon „z klapką”, czyli będzie m.in. rywalizować o klientów z Samsungami Galaxy Z Flip i podobnymi telefonami. Co jednak ciekawe, urządzenie ma mieć tylko jeden ekran. Na pleckach nie pojawi się dodatkowy wyświetlacz, co jest w sumie pewnym zaskoczeniem.

Nowa Sony Xperia Compact z podwójnym aparatem

Rendery telefonu ujawniają nam również, że nowa Sony Xperia Compact otrzyma podwójny aparat fotograficzny na pleckach. Będą to dwa obiektywy umieszczone jeden pod drugim. Jeszcze niżej znajdzie się dioda doświetlająca LED. Na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Zapewne poznamy je bliżej planowanej premiery.

