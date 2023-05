Infinix Note 30 Pro to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena telefonu ma być atrakcyjna, a specyfikacja techniczna jest rzeczowa. Zabrakło tu co prawda łączności z sieciami 5G, ale urządzenie nadrabia to na inne sposoby. Zobaczmy sobie, ile kosztuje Infinix Note 30 Pro i co ma do zaoferowania.

Infinix Note 30 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu ma być atrakcyjna, a specyfikacja techniczna jest całkiem rzeczowa. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania. Z czasem powinno trafić także do Europy, gdzie marka stara się zdobywać kolejne rynki.

6,78-calowy ekran AMOLED

Infinix Note 30 Pro ma ekran AMOLED o przekątnej 6,78 cala i jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 10-bitowy wyświetlacz, który oferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy odświeżanie w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 360 Hz. Warto też wspomnieć o 100 proc. pokryciu z paletą barw DCI-P3.

Procesor MediaTek Helio G99

Sercem modelu Infinix Note 30 Pro jest procesor MediaTek Helio G99. To 6-nm chip, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A76 2,2 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2. Układ wspomagany jest przez 4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozszerzyć kartą microSD o pojemności do 2 TB.

Cena Infinix Note 30 Pro będzie atrakcyjna

Cena Infinix Note 30 Pro nie jest na razie znana. Producent zapowiedział, że ujawni kwoty w momencie uruchomienia sprzedaży, co ma nastąpić 24 maja. Twierdzi jednak, że powinniśmy spodziewać się atrakcyjnych cen. Do wyboru będą dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz złoty.

Potrójny aparat 108 MP

Infinix Note 30 Pro ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów, które umieszczono na sporej wyspie. Główny ze światłem przysłony f/1.75 został połączony z 1/1.6″ sensorem Samsung HM6 z matrycą 108 MP. Pozostałe dwa współpracują z czujnikami 2 MP. Natomiast przednia kamerka do selfie pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 16 megapikseli.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Pod obudową smartfona Infinix Note 30 Pro znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 68 W. Nie zabrakło też obsługi ładowarek bezprzewodowych o mocy do 15 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Infinix Note 30 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99

4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

stereofoniczne głośniki JBL

złącza USB C i audio 3,5 mm

czytnik linii papilarnych

204,7 g

Android 13

