Infinix Note 30 5G, Hot Play NFC i Note 30 to trzy nowe smartfony indyjskiej marki. Za nami premiera telefonów. Ceny nie są jeszcze znane i zostaną ujawnione w niedługim czasie. Jednak specyfikacja techniczna modeli Infinix Note 30, 5G i Hot Play NFC nie jest już tajemnicą. Zobaczmy, co smartfony mają do zaoferowania.